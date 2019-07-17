شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مؤشرات الأداء الاقتصادى تثبت نجاح مصر على كافة المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تحسن المؤشرات لم يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بمقدار 5.6٪؜ وكأفضل معدل نمو يتحقق منذ 11عاماً، وإنما شملت أيضا تراجع معدلات البطالة، وزيادة معدلات الاستثمار الخارجى والدخلى، وانخفاض العجز الكلى للموزانة العامة، مع تحقيق فائض أولى من الناتج.

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وأشار عبد العزيز، إلى أن استمرار تحسن هذه المؤشرات، يضمن تطور وتحسن التصنيف الائتماني للإقتصاد المصرى من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة، مما سيكون له أثر إيجابى على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد على أهمية أن يكون الهدف الأساسى من كل هذه العوامل هو تحقيق زيادة مستوى الانتاجية فى مختلف القطاعات لتحسين مستوى معيشة الأفراد، فى ظل ما تحمله الشعب المصرى لتنفيذ هذه الإصلاحات.