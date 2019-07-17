شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يشارك فى اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المجلس الأعلى للإعلام اليوم فى اجتماع الدورة العادية (11) للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، رأس وفد المجلس الذى يمثل مصر فى رئيس المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، والوكيلان عبد الفتاح الجبالى ومحمد العمرى، بالإضافة إلى عضوا المجلس مجدى لاشين ونادية مبروك.

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وناقش الاجتماع الذى ترأسه وزير الإعلام السعودى تركى الشبانة، وعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة السعودية وعضوية كل من تونس ومصر والإمارات والعراق والصومال والسودان، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالى، توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربى وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدا بالقاهرة.

كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع التى ستعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب وتتناول أهم القضايا التى تشغل المنطقة العربية، وتأتى فى مقدمتها القضية الفلسطينية وبحث كيفية التصدى للقرار الأمريكى بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.