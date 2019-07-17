شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سياسات أردوغان.. وكلاء السيارات بتركيا يبيعون سيارة واحدة كل يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة أحوال التابعة للمعارضة التركية الضوء على تراجع الأوضاع الاقتصادية داخل أنقرة، مؤكدة أن سياسات أردوغان التى أضرت بمصالح الشركات وأدت إلى إفلاس العديد منها وإغلاقها، مما انعكس على فرص العمل وارتفاع مستوى البطالة لافتة إلى أن معدل البطالة فى تركيا سجل 13% فى أبريل الماضى أى أن البطالة ارتفعت 3.3% على أساس سنوى.

ولفتت أحوال فى تقرير لها اليوم أن عدد العاطلين عن العمل فى المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى وصل إلى 1.1% مليون شخص على أساس سنوى، ووصل إلى 4.2 مليون شخص فى أبريل.

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وأكد التقرير أن هناك تراجعا حادا فى صناعة السيارات، حيث انخفض إنتاج قطاع السيارات فى البلاد بنسبة 13 % على أساس سنوى فى الأشهر الستة الأولى من العام إلى 735 ألفا و62 سيارة، فى حين هبط إجمالى المبيعات المحلية للقطاع ليصل إلى 45 % فى النصف الأول من العام ليبلغ 200 ألف و901 سيارة، على الرغم من تخفيضات ضريبية نفذتها الحكومة لتشجيع المشتريات.

وأشار التقرير إلى أن الأرقام تكشف أن الوكلاء المعتمدين فى هذا القطاع لم يستطيعوا سوى بيع سيارة واحدة كل يومين خلال أشهر نهاية العام الماضى، كما تتوالى الأخبار بأن بعض البائعين أغلقوا مراكزهم أو باعوها لغيرهم كما تمّ اعتماد إجراءات مختلفة مثل بيع السيارات بدون أرباح، وتأجيرها لشركات تأجير السيارات.