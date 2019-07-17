شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان.. فن صناعة الكذب لتبرير الانقلاب الوهمى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة مقطع فيديو للرئيس التركى، يكشف خلاله التناقض والأكاذيب التى يسير بها رجب الطيب أردوغان فى نظام حكمه بتركيا، وذلك لتبرير الانقلاب الفاشل من قبل . الفيديو يرصد، التناقضات التى يمارسها أردوغان فى سياساته وتصريحاته السابقة التى تكشف عن أن هذا الرئيس يتعامل بوجهين فى كل الأمور، ويأتى ذلك استمرار للنهج الذى يسير عليه أردوغان ونظامه فى تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان.. فن صناعة الكذب لتبرير الانقلاب الوهمى .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.