تشريعات برلمانية حققت الحماية الاجتماعية.. التأمينات والمعاشات أبرزهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع نحو 156 قانونا وكان من بينها مشروعات قوانين تهدف إلى الحماية الاجتماعية للمواطنين، وأبرز تلك المشروعات ما يلى : -1تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة 2-قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة 3-تعديل قانون تحسين وصيانة الأراضى الصناعية Advertisements 4-تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد 5-قانون التصالح فى مخالفات البناء 6-تعديل قانون مزاولة مهنة الطب 7-قانون هيئة الدواء 8-قانون التأمينات والمعاشات

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