شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تحدث مكتب بريد النقابة وتوفير خدمات الأحوال المدنية ومخالفات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد مجموعة من الخدمات الجديدة بمركز الخدمات البريدية "نقابة الصحفيين" الموجود بمبني النقابة فى الدور الأول، وذلك بعد اتفاق محمد يحيى يوسف عضو المجلس ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا مع عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، على إدخال الخدمات المستحدثة التى يقدمها البريد المصرى فى جميع مراكز الخدمات البريدية المطورة إلى مكتب بريد نقابة الصحفيين بدلا من الاكتفاء بخدمة صرف الحوالات والمعاشات التى كانت موجودة مسبقا.

وقالت لجنة الخدمات فى بيان لها، إنها تعمل على عودة جميع الخدمات وتطويرها، لمبنى النقابة من أجل تسهيل مهمة الصحفيين وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة خارج النقابة، جارى الاتفاق عليها.

وأشارت النقابة الى أنه تم بالفعل إدخال الخدمات الجديدة وتحديث نظام العمل بالمكتب بداية من اليوم لجميع الصحفيين وأسرهم للاستفادة منها، وشمل التحديث الجديد:

- توفير خدمات الأحوال المدنية واستخراج: ( شهادات الميلاد - شهادات الوفاة - قسيمة الزواج - قسيمة الطلاق).

- تسديد مخالفات المرور.

- استخراج كارت المدفوعات الحكومية (فيزا ايزى باى).

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-خدمة التوفير.

- إرسال واستقبال الحوالات.

- صرف المعاشات .

- التوفير.

- الحساب الجارى.