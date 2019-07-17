شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعات البرلمان الاقتصادية فى دور الانعقاد الرابع.. أبرز 13 قانونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع على المشتوى التشريعى (156) مشروع قانون قدمت من الحكومة والنواب بإجمال عدد مواد بلغ (1701) مادة، وكان من بينها مشروعات قوانين هدفها النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراتها ومن أبرز هذه القوانين : -1قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية. -2تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. -3تعديل قانون الضريبة على الدخل. -4تعديل بعض احكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. -5قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

-6تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية . -7قانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار. Advertisements -8تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار. -9تعديل قانون الثروة المعدنية. -10تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. -11قانون انشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. -12تعديل قانو ن ضريبة الدمغة 13-تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

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