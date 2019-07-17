شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: نستقبل رئيسة برلمان أوغندا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن بدء البرلمان فى إجازته لا يعنى توقف نشاطه النيابى، مشيرا إلى أن البرلمان سيستقبل الخميس المقبل، رئيسة برلمان أوغنداRebecca Kadaga Alitwala لبحث آليات التعاون بين البلدين وكيفية تعميقها .

ولفت وكيل مجلس النواب، أنه استمرارا لمسيرة عمل البرلمان سيكون للمجلس خلال فترة إجازته استقبال عدد من الوفود بجانب مجموعة من الزيارات الخارجية، أولها التوجه لعدد من الدول الأفريقية منها بوروندى وكينيا خلال الشهر الجارى لبحث سبل التعاون .

وشدد وكيل مجلس النواب، أن هيئة مكتب البرلمان تدرك طبيعة المرحله ومدى احتياجها للعمل الدائم، مؤكدا على حرصهم التواجد والتمثيل أمام كافة المحافل الدولية .