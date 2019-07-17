"من الإعدادية لبيت العريس".. حكاية زواج مبكر لطفلة متفوقة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

في سن صغيرة تعيش حياتها مثل زميلاتها عندما كانت في مرحلة إتمام الشهادة الإعدادية العام الدراسي المنقضي حتى فوجئت بمن يطرق باب منزل أسرتها في إحدى قرى مركز كفر الشيخ ويطلبها من ذويها للزواج فما كان من الأسرة إلا أنها وافقت على إتمام الزواج وتحديد موعد الزفاف.

"من الإعدادية لبيت العريس".. هكذا كانت حالة زواج مبكر رصدتها لجنة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، لطفلة حاصلة على إتمام الشهادة الإعدادية في العام الدراسي المنقضي وتدعى "أ.ع.ج" ، 15 سنة، وتقيم بعزبة العمدة التابعة لقرية السرايا بمركز كفر الشيخ، ومحدد زفافها في شهر ديسمبر المقبل.

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وأكد المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن الطفلة التي جرى رصد حالة زواجها مبكرًا من المتفوقات دراسيًا بين زميلاتها ومعلميها في المدرسة كما أنها لديها مواهب جميلة في حياتها الدراسية.

وولفت منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إلى إنه جرى تحرير البلاغ رقم 157848 / 20 ، بخط نجدة الطفل في كفر بخصوص زواج طفلة الإعدادية مبكرًا.

وقال عبد المنعم، في تصريحات خاصة، إنه تقدم ببلاغ رسمي إلى المستشار شادي نوار، وكيل نيابة مركز كفر الشيخ، يطلب فيه صدور قرار منه باستدعاء ولي أمرالطفلة العروس، لأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليه بعدم إتمام زواج الطفلة إلا بعد بلوغها السن القانوني 18 عامًا.