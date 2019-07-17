مساجد في كفر الشيخ تؤدي صلاة "الخسوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أدت مساجد بمركز كفر الشيخ، الثلاثاء، صلاة خسوف القمر، بناء على مطالب أهالي بعض القرى التي بنطاقها المساجد.

وشهدت الكرة الأرضية، مساء االثلاثاء، خسوفًا للقمر يمكن رؤيته بمصر والوطن العربي ومعظم أوروبا وأفريقيا ووسط آسيا والمحيط الهندي، وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته خمس ساعات وثماني وثلاثين دقيقة تقريبا.

وقال مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني إن معنى خسوف القمر هو ذهاب ضوئه أو بعضه ليلًا؛ لحيلولة ظل الأرض بين الشمس والقمر.

وأوضحت لجنة الفتوى بالمركز أن صلاة الخسوف حكمها: سنة مؤكدة ثابتة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، فعَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رضي الله عنه قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ»[صحيح البخاري 2/39].