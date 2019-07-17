لمدة 5 أيام.. تعرف على موعد فتح باب التنسيق وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2018- 2019، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019 وفقا للحد الأدنى التالي:​

الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر لعدد 30152 طالبًا

الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر لعدد 14690 طالبًا

الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر لعدد 98471 طالبًا