محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
من المقرر أن ترأس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعا لمجلس الوزراء في برلين اليوم الأربعاء كما اعتادت على ذلك كل أسبوع، ويتزامن هذا الاجتماع مع احتفالها بعيد ميلادها الخامس والستين.
وقالت ميركل الأسبوع الماضي عندما سُئلت عن عيد ميلادها: "لا يعني هذا التقدم في السن، لكن ربما اكتساب مزيد من الخبرة".
وتشغل ميركل منصب المستشارة الألمانية منذ نوفمبر 2005.
وتحظى ميركل بنسب عالية من التأييد لعملها كمستشارة ، في حين أن حزبها الديمقراطي المسيحي المحافظ تراجع في استطلاعات الرأي ، مما يدل على تزايد شعبية حزب الخضر.
وتعرضت ميركل لثلاث نوبات من الارتجاف في مناسبات عامة مؤخرا، مما دفع المعلقين إلى التكهن بشأن حالتها الصحية.
ويحجم الأطباء عن التكهن بشأن صحة ميركل، التي تعتبر مسألة خاصة في ألمانيا ، حتى بالنسبة لقادة البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل ترأس اجتماعا حكوميا في عيد ميلادها الخامس والستين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.