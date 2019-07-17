مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء محاولته الشرب من "كولدير" بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي: لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء، وذلك أثناء محاولته تناول كوب من المياه من كولدير بأحد شوارع مدينة قوص. كان اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا تلقى إخطارا بمصرع محمد علاء جابر١٢ عاما، بعد أن صعق بالكهرباء خلال محاولته الشرب من كولدير بأحد شوارع قوص. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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