تأهب في تايوان مع اقتراب العاصفة المدارية "داناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن تايوان أعلنت حالة التأهب اليوم الأربعاء مع اقتراب العاصفة المدارية داناس، حيث يتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة غدا الخميس.

وأصدر مكتب الطقس المركزي في تايوان تحذيرا خاصا باليابسة من "داناس، بعد 12 ساعة من إصداره تحذيرا بحريا.

ويتحرك مركز العاصفة داناس ، الذي يقع حاليًا على بعد 470 كيلومتراً من جنوب شرق تايوان ، بسرعة تقارب 18 كيلومترا في الساعة في اتجاه الشمال الغربي باتجاه شبه جزيرة هنجتشون جنوبي تايوان.

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وقال المكتب إن العاصفة التي من المتوقع أن تبعد 140 كيلومترا فقط عن جنوب تايوان صباح الخميس ستؤثر على الطقس المحلي.

وتم إجلاء أكثر من ألفي سائح من الجزيرة الخضراء (جرين آيلاند) ، قبالة مدينة تايتونج جنوب شرق تايوان اليوم الأربعاء. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أنه سيتم تعليق خدمة العبارات في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء وغدا الخميس.

ومن المتوقع أيضا أن تؤثر داناس على الأجزاء الشمالية من الفلبين يومي الأربعاء والخميس ، مع مخاطر حدوث فيضانات هناك.