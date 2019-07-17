شركة العاصمة الإدارية تدرس زيادة أسعار الأراضي.. والتنفيذ بعد هذه الإجراءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تدرس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، رفع أسعار الأراضي التي يتم تخصيصها للمطورين والمستثمرين خلال الفترات المقبلة.

وقال العيد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، إن من الطبيعي أن يتم زيادة أسعار الأراضي بنسبة لم يتم تحديدها حتى الأن من قبل لجنة تسعير الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الحسيني، إلى "الخليج 365"، أنه لن يتم العمل بالأسعار الجديدة التي سيتم إقرارها، إلا بعد انتقال الحكومة ومجلس النواب والرئاسة إلى العاصمة الإدارية، حيث يعطي ذلك زخم للمشروع وإقبال خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي تصرف على مشاريع البنية التحتية، والبنية التحتية الذكية، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية بالكامل يمول ذاتيًا خارج ميزانية الدولة.

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وأكد المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، أن زيادة الأسعار تتم وفق ضوابط تتمثل في لجنة تسعير الأراضي بحضور ممثلين عن جهات متخصصة كالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للمساحة، والعاصمة الإدارية ويدرس فيها الخدمات المقدمة والمرافق والغرض من النشاط، وقيود الارتفاع وعوامل آخرى كثيرة ولا تكون الزيادة جزافية أو تقديرية ويلتزم الجميع بتلك الضوابط.

وتراوحت أسعار الطرح الثاني والثالث من أراضي العاصمة الإدارية، بين 3800 وحتى 5500 جنيه.

وكان اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، قال في وقت سابق، إن أسعار الأراضي بالعاصمة الإدارية منذ بداية أول طرح حتى الآن زادت بنسبة 100%، متوقعا زيادتها بشكل أكبر بعد تشغيل الحي الحكومي ونقل مقر الرئاسة والبرلمان، لافتًا إلى أن أسعار الأراضي على منطقة النهر الأخضر وصلت إلى 15 ألف جنيه للمتر بعد أن كان سعرها في أول طرح 5 آلاف جنيه.