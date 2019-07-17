"النواب الأميركي" يصوّت على قرار يدين تعليقات ترامب العنصرية

أدان مجلس النواب الأميركي رسمياً الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب تغريداته العنيفة التي استهدفت أربع نائبات ديموقراطيات ولغته العدائية تجاه المهاجرين، في الوقت الذي نفى فيه ترامب أن يكون عنصرياً.

وبالرغم من أن المسؤولين الجمهوريين التفوا حول ترامب، إلا أن أربعة نواب منهم انضموا إلى 235 نائباً ديموقراطياً لإدانة "التعليقات العنصرية" لترامب التي "شرعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص الملونين".

وأيد نائب واحد مستقل القرار الذي يتناول تغريدات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي طلب فيها من يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية أن "يعدن" من حيث أتين".

وانتقد القرار "قول ترامب أن أعضاء الكونجرس من المهاجرين لا ينتمون إلى الكونجرس أو إلى الولايات المتحدة الأميركية".

كما أنّب القرار ترامب أيضاً لنعته المهاجرين وطالبي اللجوء بـ "الغزاة".

ويتمتع الديموقراطيون بغالبية في مجلس النواب، لكن للجمهوريين الغالبية في مجلس الشيوخ، حيث من غير المرجح أن يتم النظر في القرار.

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وقال ترامب يوم الثلاثاء "إن هذه التغريدات لم تكن عنصرية، ولن تجدوا غراماً واحداً من العنصرية لدي"، داعياً نواب حزبه إلى عدم الوقوع في "الفخ" الذي ينصبه لهم خصومهم الديموقراطيون.

ومع أن بعض النواب الجمهوريين وجهوا انتقادات إلى تغريدات ترامب، فإن غالبيتهم يبقون حذرين جداً في انتقاداتهم لترامب المرجح جداً أن يكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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