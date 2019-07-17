اعتقال 19 فلسطينيا بالضفة بينهم قيادات من حماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 19 فلسطينيا بينهم قيادات من حركة حماس، وذلك خلال حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، وزعم أيضا أنه تم العثور على أسلحة ووسائل قتالية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 19 فلسطينيا جرى تحويلهم ق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين، وكذلك حيازة أسلحة ووسائل قتالية.

كما زعم الاحتلال ضبط أسلحة وقنابل يدوية وزيا عسكريا خلال حملة المداهمات.

في رام الله، أعتقل الاحتلال قيادات محلية وأسرى محررين من حماس في رام الله والبيرة، عرف منهم: سائد أبو البهاء من بيتونيا، وفايز وردة من البيرة، وسامي حسين وماهر دلايشة من مخيم الجلزون.

بينما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان واستولت على مركبة والد أحد المعتقلين.

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وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت سيد محمد الجبري، وشرف الدين ياسين أبو سالم، وهما من مخيم عايدة، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

وفي بلدة تقوع اعتقلت قوات الاحتلال موسى جودت العمور، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، كما قامت بتحطيم مركبة عمومية تعود لوالد المعتقل العمور، ومن ثم الاستيلاء عليها.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى زيد أحمد بعجاوي، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة يعبد.