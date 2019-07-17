حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد والحرارة تتخطى الـ40

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بموجة حارة متوسطة إلى قوية، بحيث تكون الأجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات في الجبال وإلى نهاية الثلاثينيات في المناطق المنخفضة، وإلى منتصف الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة وغير مريحة في معظم المناطق، وتكون الأجواء رطبة نسبيا في السواحل ومدن السهل الساحلي، أما الرياح فتكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية أحيانا.

ويحذر الراصد الجوي من التعرض لأشعة الشمس والحرارة، وطلب الامتناع عن بذل جهود جسدية غير ضرورية، والإكثار من شرب الماء، والبقاء في الأماكن المكيفة.

كما حذرت مفوضية الإطفاء من إشعال النيران في مناطق مفتوحة يحتمل أن تنتشر فيها النيران خلال أشهر الصيف، وخاصة عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل استثنائي.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويخف تأثير الموجة الحارة، ولكن تبقى الأجواء حارة في مختلف المناطق، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى مطلع الثلاثينيات في الجبال وإلى منتصفها في المناطق المنخفضة، وإلى مطلع الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت. وفي ساعات الليل تبقى الأجواء دافئة نسبيا والحرارة فوق معدلاتها بنحو 4 درجات، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

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كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي العام، ويسود جو صيفي عادي في المناطق الجبلية وحار نسبي إلى حار في المناطق السهلية، مع ساعات المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش في كافة المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم السبت، تبقى الأجواء الصيفية العادية هي المسيطرة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وترتفع الحرارة بشكل طفيف مع بقائها حول المعدلات السنوية الهامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تبقى غربية إلى شمالية غربية.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح الأجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وحارة بشكل ملموس في المناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية، وتكون الأجواء رطبة خصوصا في السهل الساحلي والسواحل.