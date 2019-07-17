قرقاش: بيان الدول ال6 حول ليبيا يمثل إرادة المجتمع الدولي

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بيان الدول الست حول ليبيا الداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل إرادة المجتمع الدولي وأولوية العودة للمسار السياسي.

وأضاف في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن البيان يمثل أيضا تحذيرا من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ وتجسيدا لطبيعة المخاطر، وموقفا مهما لصالح السلام والاستقرار.

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وأعربت دول مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف المستمرة بمدينة طرابلس في ليبيا، محذرة من استغلال الجماعات الإرهابية للفراغ الأمني.

ودعت الدول الست في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف التصعيد فورا في طرابلس، وطالبت بالعودة إلى العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

وأعربت الدول عن قلقها من محاولات مجموعات إرهابية استغلال الفراغ الأمني في ليبيا، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن تلك المجموعات والأفراد.

ودعا البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام التزاماتها بشكل كامل بشأن منع شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار في ليبيا، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.