شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع البحرين» تعري قطر وتكشف بالأدلة مؤامراتها الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

صرح المتحدث باسم قوة دفاع البحرين أمس (الثلاثاء) تعليقاً على برنامج «ما خفي أعظم» الذي تم بثه الأحد على قناة الجزيرة القطرية وهي حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد مملكة البحرين وسعياً من قطر لتقويض مجلس التعاون الخليجي وإثارة الفتنة بين دوله، وذلك عن طريق المعلومات التي أدلى بها ياسر عذبي الجلاهمة في هذا البرنامج وهي معلومات مغلوطة تزويراً للحقيقة والواقع، حيث إن كتيبة الأمن الداخلي التي يعمل من ضمنها المذكور في عام 2011 كانت قوات مساندة لوزارة الداخلية لتأمين مستشفى السلمانية، ولم تكلف هذه الكتيبة بأية مهمات في عملية دخول الدوار وبالتالي فإن كافة الادعاءات الكاذبة التي ساقها المذكور في البرنامج بما فيها تعداد الكتيبة ووضع أسلحة وتصويرها من قبل وزارة الداخلية في الدوار معلومات لا تمت للواقع والحقيقة بأية صلة.

وذكر المتحدث الرسمي في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أمس، أنه تم رصد ياسرعذبي الجلاهمة العام الماضي 2018 من خلال الأجهزة الأمنية في قوة دفاع البحرين خلال قيامه بتجنيد خلايا تجسسية عنقودية لصالح دولة أجنبية (قطر)، حيث اشترك مع متهمين آخرين من خلال السعي والتخابر في ارتكاب جناية إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليم هذه المعلومات للأجهزة الاستخباراتية القطرية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة مملكة البحرين والإضرار بمركز البلاد الحربي حيث قام والمتهمون الآخرون بالإفضاء بمعلومات رسمية وإيضاحات عن مسائل وأمور عسكرية سرية إلى أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها وأنه بعد انتهاء النيابة العسكرية من التحقيق فـي القضية تمت إحالتهـا إلـى المحكمـة العسكريـة المختصـة حيث صدرت 30 أبريل الماضي أحكام حضورية متفاوتة بحق المتهمين ما بين السجن المؤبد والسجن المؤقت، وغيابياً بحق المدعو ياسر عذبي الجلاهمة بالإعدام وتنزيل رتبته إلى جندي وطرده من قوة الدفاع وعدم التحلي بأي وسام أو نوط وشطب اسمه من قائمة أعضاء القوة الاحتياطية، حيث مازال المذكور مطلوبا للعدالة.

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وأضاف، أن المذكور صدر بحقه في 2013 حكم بالسجن لمدة 10 سنوات وذلك لعدم تلبية الدعوة للقوة الاحتياطية بعد أن فر إلى قطر وحصل على جنسيتها دون موافقة الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين وقد صدرت بحقه مذكرة قبض من خلال الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقته قضائياً.

وختم المتحدث الرسمي بأن أسلوب برنامج قناة الجزيرة القطرية يحث على الكراهية ويثبت للعالم بأن قطر تحتضن الإرهابيين وتدفع لهم الأموال لتشويه صورة مملكة البحرين سعياً منها إلى تقويض السلم الأهلي وشق الصف الوطني والخليجي.

وأكد المتحدث الرسمي في قوة دفاع البحرين أن معول الهدم القطري سيستمر باستهدافنا ولكن تبقى البحرين شامخةً عربية خليفية آمنة مطمئنة بالتفاف شعبها حول قيادته.