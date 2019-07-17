شكرا لقرائتكم السودان.. "الانتقالي" و"التغيير" يستكملان النقاش حول الاتفاق السياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر لـ"العربية"، صباح الأربعاء، باكتمال النقاش حول الاتفاق السياسي وإرجاء التفاوض حول الاعلان الدستوري، وفق ما ذكره مراسل "العربية".

جاء ذلك بعدما تواصلت لساعات ليلية طويلة، أمس جلسة التفاوض المغلقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم بحضور الوساطة الإفريقية.

وبحثت الجلسة أمس الثلاثاء، بعض النقاط المختلف عليها في بنود وثيقة الإعلان الدستوري بعد الاتفاق على وثيقة الإعلان السياسي.

ويستمر التفاوض بهدف التوقيع على اتفاق بين طرفي الأزمة بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، ووصف الوسيط الإفريقي، محمد حسن لبات، أجواء الجلسة بالإيجابية، قائلاً للصحافيين إنه تم تجاوز حوالي 80% من نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.