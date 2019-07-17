علق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جان طالوزيان على موضوع قطاع الحساب، قائلا "دائما يخيروننا بين السيء والاسوأ وهذا الامر لا يمكن ان يستمر وكل الافرقاء السياسييين منفتحين على جميع الحلول حتى لو كان هناك مخالفة للقانون ولكن المشكلة أنهم يخالفون القوانين والدستور ولكن ليس لمصحة أي احد".
وفي حديث إذاعي، لفت طالوزيان إلى أن "كل الامور قابلة لاعادة الدرس في الهيئة العامة ولكن النقطة الاساسية هي ان هناك محاولة لضرب النظام الديمقراطي وكانت محاولة من الحكومة لتمرير الموازنة كما اقرت"، معتبراً أن "هذه الموازنة تحاول تغيير كل قوانين البلد".
وأكد انه "من واجبات الموجود في السلطة أن يجد الحلول لا أن يضع الناس بين السيء والأسوء ومن لا يستطيع ان يجد الحلول لا يمكن أن يبقى في السلطة"، مشيراً إلى "أنني سأصوت ضد الموازنة التي تفتقد للاصلاحات والانجازات وأنا مع حقوق العسكريين للآخر".
كانت هذه تفاصيل خبر طالوزيان: هذه الموازنة تحاول تغيير كل قوانين البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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