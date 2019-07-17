الجمهورية عن حادثة قبرشمون: المشاورات حققت تقدما على طريق التوصل لتفاهم

عَلِمت صيحفة "الجمهورية"، في ملف حادثة ​قبرشمون​، أنّ "المشاورات تكثّفت وحقّقت تقدّمًا على طريق التوصّل إلى تفاهم انطلاقًا من مبادرة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الّذي لم يتوقّف عن التشاور حتّى أثناء ​الجلسة التشريعية​، الّتي انعقد على هامشها لقاء طويل بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​؛ فيما نشطت في القاعات الجانبيّة الاجتماعات والمشاورات".

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