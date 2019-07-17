حمد بن جاسم: ستنتصر إرادة الشعب الليبي في النهاية

هاجم رئيس وزراء قطر الأسبق ​حمد بن جاسم​ آل ثاني، الدول الداعية لوقف القتال في ​ليبيا​، أي ​الولايات المتحدة​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​إيطاليا​ ومصر و​الإمارات​، معتبراً أنه "أمر مضحك أن تعلن مجموعة دول بإيقاف الحالة حول ​طرابلس​ لإيجاد حل سياسي".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأل "أين كنتم منذ بداية المعركة المدعومة من بعض الدول التي في الإعلان والتي لم توقف هذا الاعتداء على الحكومة الشرعية وعلى الأمنين في طرابلس؟ ولماذا لا يكون إيقاف الحالة ما قبل بدء العمليات"، مشيراً إلى أن "المراد اليوم أن يكونوا دعاة سلام، ولكن بعد ابتلاع أجزاء من طرابلس، وهذا يذكرنا فيما جرى قبل عام 67 والهدنة التي أريد منها تثبيت المحتل".

ولفت إلى أن "المضحك أن البيان يصدر وفيه دول ديمقراطية يفترض أن تحترم إرادة الشعوب، ولكن الواضح أنها احترمت المصالح"، مشيرا إلى أنه "في النهاية ستنتصر إرادة الشعب الليبي".