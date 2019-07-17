كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "العسكري" و"الحرية والتغيير" يتوصلان لاتفاق سياسي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، إلى اتفاق سياسي طال انتظاره في السودان- بحسب ما أفادت "سكاي نيوز" عربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بعد قليل، على أن تتم مناقشة الإعلان الدستوري في وقت لاحق.

وقالت "سكاي نيوز"، إن الاتفاق يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري.