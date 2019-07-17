- 1/2
- 2/2
استئناف المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير مع المجلس الانتقالي العسكري في الخرطوم، مساء الثلاثاء، بهدف الاتفاق على وثيقةٍ دستورية تُحدد ملامحَ مستقبلِ الحكم في السودان.
وقبيل الاجتماع بالمجلس العسكري، قال متحدث باسم جماعة المعارضة الرئيسية في السودان يوم الثلاثاء إنها تعارض منح الحكام العسكريين حصانة «مطلقة» من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين.
وقال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين العضو في التحالف، إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة.
وقال التاج في مؤتمر صحافي: «توافقت كل قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائيا»، مشيرا إلى أن هذه المسألة ستتم مناقشتها في اجتماع من المقرر عقده مع المجلس العسكري مساء يوم الثلاثاء.
وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه هذا الشهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بحسب «رويترز».
كانت هذه تفاصيل خبر جولة جديدة من التفاوض في السودان بين «الانتقالي» و«قوى التغيير» على وقع رفض المعارضة منح العسكريين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.