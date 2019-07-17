مجلس النواب الأميركي صوّت على قرار يدين "التعليقات العنصرية" لترامب

صوّت مجلس النواب الأميركي رسميًّا، على قرار يدين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تعليقاته العنصرية الّتي استهدفت أربع نائبات ديمقراطيات، والّتي "شرّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص الملونين".
وانتقد القرار "قول ترامب إنّ أعضاء الكونغرس من المهاجرين (زملاؤنا الّذين يعتقد خطأ أنّهم من المهاجرين) لا ينتمون إلى الكونغرس أو الى الولايات المتحدة الأميركية". كما أنّب ترامب أيضًا لنعته المهاجرين وطالبي اللجوء بـ"الغزاة".
وكان ترامب قد استهدف بتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، النائبات الكسندريا اوكاسيو كورتيز (نيويورك)، إلهان عمر (مينيسوتا)، أيانا بريسلي (ماساشوستس) ورشيدة طليب (ميشيغان).
إلّا أنّه ركّز على أنّ "هذه التعليقات لم تكن عنصريّة، ولن تجدوا غرامًا واحدًا من العنصرية لدي"، داعيًا نواب حزبه إلى "عدم الوقوع في الفخ الّذي ينصبه لهم خصومهم الديمقراطيون".
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