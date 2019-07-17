مجلس النواب الأميركي صوّت على قرار يدين "التعليقات العنصرية" لترامب

صوّت ​مجلس النواب الأميركي​ رسميًّا، على قرار يدين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بسبب تعليقاته العنصرية الّتي استهدفت أربع نائبات ديمقراطيات، والّتي "شرّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص الملونين".

وانتقد القرار "قول ترامب إنّ أعضاء ​الكونغرس​ من المهاجرين (زملاؤنا الّذين يعتقد خطأ أنّهم من المهاجرين) لا ينتمون إلى الكونغرس أو الى ​الولايات المتحدة الأميركية​". كما أنّب ترامب أيضًا لنعته المهاجرين وطالبي اللجوء بـ"الغزاة".

وكان ترامب قد استهدف بتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، النائبات الكسندريا اوكاسيو كورتيز (​نيويورك​)، ​إلهان عمر​ (​مينيسوتا​)، أيانا بريسلي (ماساشوستس) ورشيدة طليب (​ميشيغان​).

إلّا أنّه ركّز على أنّ "هذه التعليقات لم تكن عنصريّة، ولن تجدوا غرامًا واحدًا من العنصرية لدي"، داعيًا نواب حزبه إلى "عدم الوقوع في الفخ الّذي ينصبه لهم خصومهم الديمقراطيون".