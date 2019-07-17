بوصعب: كفى استخفافا بعمل الجيش اللبناني وبعقول اللبنانيين

نشر وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمركز للجشي اللبناني على الحدود الشمالية والشرقية، قائلا "هذا واحد من 76 مركزا حدوديا انجزت على الحدود الشمالية والشرقية بمساعدة بريطانية و دول اخرى صديقة، فكفى استخفافا بعمل ​الجيش اللبناني​ وبعقول اللبنانيين".

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