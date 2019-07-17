المقدح نبّه من توقيت قرار وزارة العمل: هناك من يريد منع اللاجئين من العمل والطعام

نبّه القيادي في "حركة فتح"، منير المقدح، من "توقيت قرار وزارة العمل"، لجهة التشدّد في ملاحقة العمالة الأجنبية غير الشرعية، الّتي طالت مؤخّرًا اللاجئين الفلسطينيين".
ودعا في تصريح صحافي، الحكومة اللبنانية إلى "تحديد خسائرها الاقتصادية في اليومين الماضيين نتيجة الإضرابات الّتي شهدتها المخيمات الفلسطينية"، مشدّدًا على أنّ "بعد المؤامرة الأميركية لإنهاء "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)"، هناك من يريد أن يمنع اللاجئين من العمل، وبالتالي الطعام... فإلى أين يريدون أن يصلوا باللاجئين؟".
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