المقدح نبّه من توقيت قرار وزارة العمل: هناك من يريد منع اللاجئين من العمل والطعام

نبّه القيادي في "​حركة فتح​"، ​منير المقدح​، من "توقيت قرار ​وزارة العمل​"، لجهة التشدّد في ملاحقة العمالة الأجنبية غير الشرعية، الّتي طالت مؤخّرًا ​اللاجئين الفلسطينيين​".

ودعا في تصريح صحافي، ​الحكومة اللبنانية​ إلى "تحديد خسائرها الاقتصادية في اليومين الماضيين نتيجة الإضرابات الّتي شهدتها ​المخيمات الفلسطينية​"، مشدّدًا على أنّ "بعد المؤامرة الأميركية لإنهاء "وكالة ​الأمم المتحدة​ لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (​الأونروا​)"، هناك من يريد أن يمنع اللاجئين من العمل، وبالتالي الطعام... فإلى أين يريدون أن يصلوا باللاجئين؟".