كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "​القوى الفلسطينية​ في ​لبنان​ تخشى أن تؤدّي الإجراءات الأخيرة الّتي اتّخذتها ​وزارة العمل​ اللبنانية لجهة التشدّد في ملاحقة العمالة الأجنبية غير الشرعية، الّتي طالت مؤخّرًا ​اللاجئين الفلسطينيين​، بعد أن كانت تركّز بشكل أساسي على ​النازحين السوريين​، إلى انفجار اجتماعي وأمني بالمخيمات الّتي ترزح أصلًا تحت فقر مدقع، ونسبة بطالة قاربت الـ70 في المئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: خشية فلسطينية من أن تؤدي إجراءات وزارة العمل لانفجار اجتماعي وأمني بالمخيمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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