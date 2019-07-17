وفاة عامل سوري بعد سقوطه من احد المباني في بشامون

قُتل عامل سوري جراء سقوطه من الطبقة الثانية من احد المباني السكنية في منطقة بشامون- ​قضاء عاليه​، وقد حضرت ​الاجهزة الامنية​ الى المكان وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

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