الحكم على عامل متهم بقتل زوجته بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة عامل متهم بقتل زوجته لخلاف نشب بينهم بسبب خيانتها.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ع. ح" عامل بقتل زوجته المجني عليها "خ. م" عمدًا عقب نشوب خلافات بينهما بسبب خيانتها، وتبين من قرار الإحالة قيام المتهم بطعن المجني عليها بـ "سكين" استقرت بصدرها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتبين من التحريات أنه على إثر خلافات زوجية بين المتهم وبين المجني عليها نشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها قررت له المجني عليها بوجود علاقة غير شرعية مع آخر فاستشاط غضبًا، وانتظر حتى خرجت المجني عليها من المنزل وانتزع سلاح أبيض "سكين" وتوجه نحوها، وسدد طعنتين لها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.