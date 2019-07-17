اليوم.. "القومي للبحوث الاجتماعية" ينظم ندوة حول الطلاق المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: ينظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ندوة تحت عنوان "الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع"، وسيتم إعلان نتائج البحث الذي أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر في المجتمع المصري والتداعيات وكيفية المواجهة. وسيشهد افتتاح الندوة كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والخبراء في هذا المجال وومثلى الوزارات والجهات المعنية.

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