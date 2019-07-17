بقالب طوب.. مصرع عجوز في مشاجرة مع جيرانه بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي عجوز مصرعه، الثلاثاء، بقرية خاطر التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، إثر حدوث مشاجرة بينه واثنين من جيرانه بتعديهما عليه بـ"قالب طوب"، بسبب الخلاف على قطعة أرض.

تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مأمور مركز شرطة بيلا، إشارة من مستشفي بيلا المركزي، تفيد بوصول المدعو "ع.ع"، 70 سنة، ويقيم بقرية خاطر دائرة المركز، جثة هامدة نتيجة إصابته بالرأس إثر حدوث مشاجرة بينه مع آخرين.

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انتقل الرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونيه، تحت إشراف العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، إلى مستشفى بيلا المركزي، و وبسؤال أهلية المجني عليه، أقروا بحدوث مشاجرة بالشوم والطوب بينه واثنين من جيرانه لوجود خلافات بينهم علي قطعة أرض، وتعدي أحدهما علي المجني عليه بـ"قالب طوب" في الرأس، وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

ألقى رجال مباحث مركز شرطة بيلا القبض علي المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، لذات السبب، فيما جرى نقل جثة المجني عليه لمشرحة مستشفي كفر الشيخ العام.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6637 لسنة 2019 جنح مركز شرطة بيلا، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.