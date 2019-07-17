نظر تجديد حبس 18 متهمًا بإحياء رابطة "أولتراس أهلاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، أمر تجديد حبس 18 من مشجعي النادي الأهلي في قضية اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة "أولتراس أهلاوي".

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية "أولتراس أهلاوي".