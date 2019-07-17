اعتقال رئيس بيرو الأسبق أليخاندرو توليدو في الولايات المتحدة باتهامات فساد

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
أعلن مكتب المدعي العام في بيرو أن الرئيس الأسبق للبلاد، أليخاندرو توليدو، اعتقل في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بناء على طلب تسليم مقدم من ليما.
ومثل توليدو أمام القضاء الأمريكي كجزء من إجراءات التسليم، حسبما ذكر المكتب عبر حسابه على تويتر. ومن المقرر عقد جلسة أخرى بالمحكمة بعد غد الجمعة.
وظل توليدو هاربا منذ عام 2017 ، عندما أصدر قاض حكما عليه بالسجن لمدة 18 شهرا بشكل احترازي.
ويشتبه في أن توليدو قبل رشى تتراوح بين 20 و 31 مليون دولار من شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة "أودبريشت" مقابل عقد لشق طريق.
وينفي توليدو تلك المزاعم وقال إنها مدفوعة بأسباب سياسية.
وتولى توليدو الرئاسة خلال الفترة من 28 يوليو 2001 حتى 28 يوليو 2006.
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