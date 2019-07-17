الولايات المتحدة تحظر دخول 4 من قادة جيش ميانمار إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
حظرت الولايات المتحدة دخول أربعة من قادة الجيش في ميانمار إليها بسبب "انتهاكات" لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل التي وقعت في ولاية راخين شمالي البلاد ضد مسلمي الروهينجا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن القائد العام للجيش ونائبه من بين الأشخاص الأربعة الممنوعين من دخول الولايات المتحدة، كما يشمل المنع أيضا أفراد أسرهم.
وأضاف بومبيو: "بهذا الإعلان ، تكون الولايات المتحدة أول حكومة تتخذ إجراءً علنيا يتعلق بأعلى قيادة عسكرية للجيش البورمي".
وتابع: "حددنا هؤلاء الأفراد بناء على معلومات موثوقة عن تورط هؤلاء القادة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان."
والقادة الأربعة هم القائد العام للجيش مين أونج هيلينج ونائبه سوي وين والبريجادير جنرال ثان أو، والبريجادير جنرال أونج أونج.
وفر ما يقدر بنحو 700 ألف شخص من الروهينجا من العنف في ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة.
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