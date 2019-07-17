محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: سقطت سيارة أجرة "ميكروباص" في ترعة بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة. تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة في ترعة بالقرب من قرية شبرامنت. انتقل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة تحت اشراف اللواء هشام صادق إلى محل البلاغ، وتم إنقاذ مستقلي السيارة. مصدر أمني أفاد في تصريحات له بعدم وجود حالات وفاة، وأن هناك بعض الإصابات الطفيفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب ميكروباص في ترعة بأبو النمرس.. ومصدر: لا توجد وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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