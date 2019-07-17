كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: عضوات الكونجرس المسلمات جعلن إسرائيل تشعر بتخلي أمريكا عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت منظمة "ميديل إيست مونيتور" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر هجماته العنصرية، أمس الأول، على عضوات الكونجرس المسلمات التابعات للحزب الديمقراطي، رشيدة طاليب وإلهان عمر، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي برر هجومه بزعم أن النساء جعلن إسرائيل تشعر بتخلي الولايات المتحدة عنها.

وحسبما نقلته المنظمة، كتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا أراد الديمقراطيون أن يتحدوا حول اللغة البغيضة، بالإضافة إلى العنصرية والكراهية المنبعثة من أفواه وتصرفات هؤلاء النساء في الكونجرس، والتي لا تحظى بشعبية كبيرة"، وأضاف ترامب: "سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف تسير الأمور، يمكنني إخباركم بأنهم جعلوا إسرائيل تشعر بأنها منبوذة من قبل الولايات المتحدة".

وفي تغريدة أخرى كتب قائلاً: "متى ستعتذر نساء كونجرس اليسار الراديكالي لبلدنا ولشعب إسرائيل وحتى لمكتب الرئاسة، عن الأشياء الفظيعة التي قالوها، بالإضافة إلى اللغة البذيئة التي استخدموها، فإن الكثير من الناس غاضبون منهم بسبب أعمالهم الرهيبة".

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وأشارت المنظمة إلى أن ذلك جاء بعد إطلاق "ترامب" لهجة عنصرية مؤيدة لإسرائيل ضد عضوات الكونجرس التقدمي، قائلاً: "من الممتع للغاية رؤية نساء الكونجرس الديمقراطيات، اللواتي جئن من بلدان تعتبر حكومتها كارثة في الأصل، كونها الأسوأ والأكثر فسادًا في أي مكان في العالم".

وأضاف "ترامب": "لماذا لا يذهبن للمساعدة في إصلاح الأماكن المكسورة تمامًا والموبوءة بالجريمة التي أتوا منها، ثم يعدن إلينا لترينا كيف نفعلها".

وفي سياق آخر، انتقدت تصريحاته على نطاق واسع، وقالت رئيسة وزراء المملكة المتحدة، تيريزا ماي، إن اللغة التي اعتاد ترامب التحدث بها عن هؤلاء النساء "غير مقبولة على الإطلاق"، بينما أصر "ترامب" على أن تغريدته ليست عنصرية، حيث إن الجمهوريين الذين يختلفون معه "ضعفاء".