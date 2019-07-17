قضية بوعشرين.. النيابة العامة تُنصب نفسها “دفاعا” عن “المشتكيات”…زيان: هذا خطير!!

في خطوة مفاجئة، نصب محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، نفسه محاميا ينوب عن “المشتكيات” في الملف.

وقال ممثل النيابة العامة، في معرض تعقيبه، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الإستئناف، بالدار البيضاء، إن النيابة العامة نصبت نفسها كمحامي للمشتكيات، الأمر الذي دفع النقيب محمد زيان إلى التدخل، مخاطبا هيأة المحكمة، بأن تصريح ممثل النيابة العامة خطير.

وأضاف زيان في رده على ملتمس النيابة العامة أنه من المفروض على ممثل الحق العام التزام الحياد، قائلا: “ما يقع خطير وإذا كان هناك ضحايا في القضية، فالضحية الوحيدة هنا هو توفيق بوعشرين”.

وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس من هيأة المحكمة بعلانية الجلسات، كملتمس أساسي، بالإضافة إلى حضور ممثلين من المجلس الوطني للحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، علق ممثل النيابة العامة على ملتمس قدمه دفاع “المشتكيات” والرامي بحضور مصطفى الرميد، وعبد الإله بنكيران، وبسيمة الحقاوي، وسليمان الريسوني، متسائلا:”مادخل هؤلاء الشخصيات في ملف بوعشرين؟.