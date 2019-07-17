احتراق متجر لبيع الهواتف الخلوية في وادي خالد

اندلع حريق في متجر لبيع ​الهواتف الخليوية​ في ساحة بلدة العمارة في ​وادي خالد​ - عكار، بسبب احتكاك كهربائي، مما أدى الى احتراق قسم كبير من المتجر، وقد سارع اهالي البلدة وعملوا على إخماده، واقتصرت الأضرار على الماديات.

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