مجلس النواب الأمريكي يدين تغريدات ترامب "العنصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): اعتمد مجلس النواب الأمريكي الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، قرارا يدين الرئيس دونالد ترامب بسبب تعليقاته "العنصرية" الموجهة إلى أربع من عضوات الكونجرس. وصوت المجلس بأغلبية 240 صوتا مقابل 187 صوتا لصالح القرار الذي تم تقديمه بعد تصريحات وتغريدات لترامب هذا الأسبوع. وكان أربعة جمهوريين ضمن الأغلبية التي صوتت لصالح القرار.

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