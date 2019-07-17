بالصور- افتتاح كوبري المنيا في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

افتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور أنغو ماير عمدة مدينة هيلدسهايم الألمانية، اليوم الثلاثاء، كوبري يحمل اسم المنيا، ويربط عددًا من أحيائها، وذلك بمناسبة مرور 40 عاما على توقيع اتفاقية التآخي والتوأمة بين مدينة المنيا وهيلدسهايم الألمانية في عام 1979.

وأكد محافظ المنيا، على قوة العلاقات بين المدينتين، ودعم التبادل الثقافي، وتجلي ذلك في التعاون المستمر على مدار 40 عاما، والجهد الملموس لهيلدسهايم في المشاركة في تمويل وإنشاء المتحف الآتوني بمدينة المنيا، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

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وقال الدكتور انغو ماير عمدة هيلدسهايم، إن هذه هي المرة الأولى التي تطلق مدينة هيلدسهايم الألمانية اسم أحد المدن التي وقعت معها اتفاقية للتآخي والتعاون، لافتا إلى أن محافظة المنيا تعني لنا الكثير وتحمل قيمة كبيرة لدينا، وهذا تجسيد حقيقي للتعاون والمشاركة بين الجانبين وستشهد الأيام القادمة تعاونًا أكبر.

وكانت زيارة وفد محافظة المنيا لمدينة هيلدسهايم الألمانية، بدأت مساء الإثنين، بعقد ورشة عمل بين الجانبين حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وحضرها الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودكتور حسين محمد الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، واللواء حمزة درويش، ممثلا لوزارة التنمية المحلية، ودكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، ومنال خيري مدير إدارة الإعلام والتواصل بالمحافظة، ومروة موسي باحث سياحي بالمحافظة.

وكانت مدينة هيلدسهايم قد وقعت اتفاقية للتآخي والتوأمة مع مدينة المنيا عام 1979، حيث ساهمت ألمانيا في تمويل إنشاء المتحف الآتوني، ودعم برنامج التبادل الثقافي الطلابي بين المدينتين.