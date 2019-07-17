تيسيرًا على الطلاب.. التقديم لمعهد العلوم الإسلامية إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التسجيل إلكترونيًا من خلال رابط على بوابة الأزهر، لقبول دفعة جديدة من طلاب الصف الأول الثانوي بمعهد العلوم الإسلامية بالتجمع الأول (القاهرة الجديدة) للعام الدراسي 2019/2020 من جميع محافظات الجمهورية.

وذلك وفقًا للشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة نجاح لا تقل عن 75% من مجموع الدرجات الحاصل عليها الناجحون بالدور الأول.

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3. اجتياز الاختبارات التحريرية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية)، والشفهية (قرآن كريم، فيما تم حفظه حتى الصف الثالث الإعدادي، مطالعة).

4. اجتياز اختبار القدرات لمن يتم ترشيحه.

5. اجتياز الكشف الطبي المقرر لمن يتم ترشيحه.

6. الالتزام بشروط وضوابط الإقامة بالقسم الداخلي بالمعهد والقواعد الخاصة بالدراسة وَفقًا للائحة المعهد.

وطالب قطاع المعاهد الراغبين في الالتحاق بالمعهد ممن تنطبق عليه الشروط ملء الاستمارة المخصصة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين 15 يوليو، حتى الأربعاء الموافق 31 من الشهر ذاته.