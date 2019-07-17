استقالة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالتها من الصندوق، قائلة إنها حصلت على مزيد من التوضيح بشأن ترشيحها لمنصب الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي.

وقالت لاغارد في بيان إن استقالتها سارية اعتبارًا من 12 سبتمبر، مما يمهد الطريق أمام صندوق النقد لاختيار مديره الجديد.

وأضافت لاغارد في البيان:“وسط مزيد من الوضوح الآن لعملية ترشيحي لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، والوقت الذي ستستغرقه، اتخذت هذا القرار لصالح الصندوق“، مشيرة إلى أن ”استقالتها ستسرّع من اختيار خليفتها في المنصب“.

وتأتي استقالة لاغارد بعد أسبوعين من ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الاوروبي في الثاني من جويلية

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ولم تستقل لاغارد على الفور من صندوق النقد بسبب عدم التيقن مما إذا كان البرلمان الأوروبي الجديد سيوافق عليها وعلى المناصب القيادية الجديدة الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة.

ويخضع ترشيح لاغارد لموافقة البرلمان الأوروبي الذي يشهد حالة من الانقسام، وإذا نال ترشيحها الموافقة، ستتولّى منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلفًا لماريو دراغي في 31 أكتوبر

وكانت فترة لاغارد الثانية في منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومدتها 5 سنوات، ستنتهي في جويلية 2021. وجرت العادة أن يتولّى أوروبي هذا المنصب، بينما يرأس الأمريكيون دومًا البنك الدولي، المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد.