عاجل / مسلحون يختطفون 10 بحّارة أتراك قبالة سواحل نيجيريا

إختطف مسلحون 10 بحارة أتراك من أصل 18، كانوا على متن سفينة تبحر قبالة سواحل نيجيريا. وحسب وكالة الأناضول التركية، فإن سفينة "Paksoy-I" التركية تعرضت لهجوم مساء أمس، الإثنين 15 جويلية 2019، قبالة سواحل نيجيريا. Advertisements وأفاد مراسل الأناضول بأن المسلحين الذين هاجموا السفينة إختطفوا 10 بحارة. ولم تكشف السلطات التركية حتى اللحظة، هوية البحارة المختطفين.

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