الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا "مسجدي نيوزيلندا"

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة 200 فردا من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، في مارس الماضي، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج ضيوف خادمالحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا.
وأوضح ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة،الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح صحفي بهذه المناسبة، وجه فيه شكره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة "تجاه أسر وضحايا ومصابي هذا العدوان الغاشم الذي ترفضه جميع الأديان".
ووقع الهجوم المفجع عندما فتح مسلح النار على مصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات
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