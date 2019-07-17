البرلمان المصري: البث المباشر للجلسات يبرز دور النواب الوطني

أعلن وكيل مجلس النواب المصري ونقيب السادة الأشراف في مصر السيد الشريف، أن البرلمان يستعد بالفعل لعودة البث المباشر للجلسات بدور الانعقاد الأخير، مؤكدا أن التجربة البرلمانية أثبتت أن الدور الوطني الذي يقوم به النواب غير ظاهر للشعب من أداء راقٍ ومستوى عالٍ سواء من الأغلبية أو المعارضة.

مصلحة دوت الخليج

وأكد وكيل مجلس النواب أن عضو البرلمان يعمل من أجل مصلحة دوت الخليج وليس صالح دائرته فقط، مؤكدا أن جميع أعضاء البرلمان بذلوا الجهد لإعلاء المصلحة الوطنية.

وقال السيد الشريف إن غياب بعض النواب هو ظاهرة دولية معروفة، فمن الوارد أن يهتم عضو برلماني بالحضور للاهتمام ببعض القضايا بينما نواب آخرون يتغيبون نظرا لعدم أهميتها.

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سبب عدم بث الجلسات

وأرجع وكيل مجلس النواب، عدم بث الجلسات في بداية عمل البرلمان وخلال هذه الأدوار، إلى وجود عدد كبير من النواب يمارسون التجربة البرلمانية لأول مرة، وهو ما كان يستلزم الحرص على إعداد النواب لأن يكونوا على مستوى عالٍ من الأداء، وحتى لا يكون هناك ظهور لصورة سلبية ولا تليق بالبرلمان.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قال إنه سيتم بث وإذاعة جلسات المجلس مباشرة خلال دور الانعقاد الخامس المقبل، متابعا: "عشان الرأي العام يعرف ما يجري ويشوف مين بيحضر".