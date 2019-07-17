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خطف 10 بحارة أتراك قبالة سواحل نيجيريا

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ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية أمس أن مسلحين خطفوا عشرة أفراد من طاقم سفينة شحن ترفع العلم التركي مساء الاثنين، قبالة سواحل نيجيريا.

وأكد مسؤول في مؤسسة كاديوجلو دينيجيليك، التي تتولى إدارة السفينة، لوكالة فرانس برس، هذه المعلومات التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول.

وأضاف أن 18 بحارا كانوا على متن باسكوي-1 لدى وقوع الهجوم، وتابع أن «مهاجمين مسلحين» خطفوا البحارة الأتراك.

وجاء في بيان لمؤسسة كاديوجلو دينيجيليك نشره موقع هابرتورك الإعلامي أن السفينة كانت تبحر من دون حمولة بين دوالا «الكاميرون» وأبيدجان، عندما تعرضت لهجوم شنه «قراصنة» قبالة سواحل نيجيريا.


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