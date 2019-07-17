مصرع 9 أشخاص في حادث منجم بباكستان

عثر على عامل منجم حيا، فيما لقي تسعة حتفهم بعدما حاصرهم حريق الأحد على عمق 1200 متر، في منجم للفحم في جنوب غرب باكستان، كما أعلنت السلطات أمس.

وقال عبدالله شهواني الموظف الكبير في إقليم بلوشستان في تصريح لوكالة فرانس برس، «عثرنا على تسع جثث».

وأضاف أن عامل المنجم الحي أصيب بجروح خطيرة، مؤكدا أن هذه حصيلة المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، لياقوات شهواني.

وبينما كان أحد عشر من عمال المناجم يعملون ليلة الأحد على عمق أكثر من 1200 متر تحت الأرض، اندلع حريق بسبب ماس كهربائي، مما تسبب في انتشار أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام في داخل المنجم.

وقال عامل إنقاذ لوكالة فرانس برس إنه تم إنقاذ عامل من الأحد عشر، فيما كان الأمل ببقاء زملائه العشرة أحياء ضعيفة.